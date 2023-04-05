Казаков Александр
мужской, родился Неизвестно
Дети
Казаков Павел АлександровичНеизвестно г.р.
(Казакова) ИринаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Казакова) Ирина
Мать ребёнка: Казакова (Любимова) Юля Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казаков Павел Александрович
Мать ребёнка: Казакова (Любимова) Юля Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно