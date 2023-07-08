Авцон Семён (Шмуэль, Сеня) Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авцон Белла Семёновна
Мать ребёнка: Авцон Рива
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Авцон Рива
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авцон Рива
Рождение ребёнка
01.06.1928
Мать ребёнка: Авцон Рива
Смерть
Неизвестно