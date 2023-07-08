Авцон Семён (Шмуэль, Сеня) Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авцон Семён (Шмуэль, Сеня) Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Авцон Герш (Григорий) Меерович

Мать: Сорочкина Эстер Мееровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авцон Белла Семёновна

Мать ребёнка: Авцон Рива

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авцон Григорий Семёнович

Мать ребёнка: Авцон Рива

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авцон Рива

Рождение ребёнка
01.06.1928

Сын: Авцон Борис Семёнович

Мать ребёнка: Авцон Рива

Смерть
Неизвестно

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