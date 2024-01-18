Плетнёв Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плетнёв Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плетнева Зоя Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябчикова (Плетнёва) Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плетнёв Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

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