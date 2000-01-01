Lindenwald (Fabritius) Julia Gabriella — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиLindenwald (Fabritius) Julia Gabriella

Lindenwald (Fabritius) Julia Gabriella

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Отец

1812 г.р.

Мать

1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Fabritius Johan Gabriel

Мать: Emilia Elisabeth

Смерть
1930
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close