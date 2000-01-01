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Lindenwald (Fabritius) Julia Gabriella
Lindenwald (Fabritius) Julia Gabriella
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1849
Дата смерти
1930
Пол
Женский
Отец
Fabritius Johan Gabriel
1812 г.р.
Мать
(Dannenberg) Emilia Elisabeth
1820 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец:
Fabritius Johan Gabriel
Мать:
Emilia Elisabeth
Смерть
1930
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