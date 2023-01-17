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Калинина Ксения Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

05.05.1962

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Калинина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Калинин Иван

Рождение ребёнка
15.01.1907

Сын: Калинин Николай Иванович

Отец ребёнка: Калинин Иван

Рождение ребёнка
1908

Сын: Калинин Александр Иванович

Отец ребёнка: Калинин Иван

Рождение ребёнка
1913

Сын: Калинин Константин Иванович

Отец ребёнка: Калинин Иван

Липна, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Калинина Нина Ивановна

Отец ребёнка: Калинин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Иван

Смерть
05.05.1962
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