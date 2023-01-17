Калинина Ксения Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881
Дата смерти05.05.1962
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Калинина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Калинин Иван
Рождение ребёнка
15.01.1907
Отец ребёнка: Калинин Иван
Рождение ребёнка
1908
Сын: Калинин Александр Иванович
Отец ребёнка: Калинин Иван
Рождение ребёнка
1913
Сын: Калинин Константин Иванович
Отец ребёнка: Калинин Иван
Липна, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Калинина Нина Ивановна
Отец ребёнка: Калинин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калинин Иван
Смерть
05.05.1962