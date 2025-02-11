Чечадин Пётр Евстигнеев 1875 — найти родственников по фамилии на Familio

Чечадин Пётр Евстигнеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1875, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 09.04.1876, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Чечадин Евсей Александров / Евстигней Алесандров1849 г.р.
Мать
Чечадина Ефимия АрхиповаДо 1854 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Чечадин Евсей Александров / Евстигней Алесандров

Мать: Чечадина Ефимия Архипова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
09.04.1876
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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