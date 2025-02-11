Чечадин Пётр Евстигнеев
мужской, родился 1875, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 09.04.1876, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЧечадин Евсей Александров / Евстигней Алесандров1849 г.р.
МатьЧечадина Ефимия АрхиповаДо 1854 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1875
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
09.04.1876
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область