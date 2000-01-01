Финогин Николай Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Финогин Николай Александров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806

Отец: Финогин Александр Григорьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Ксения Николаева

Мать ребёнка: Финогина Ксения Федотова

Рождение ребёнка
1830

Сын: Финогин Иван Николаев

Мать ребёнка: Финогина Ксения Федотова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Финогина Ксения Федотова

Смерть
Неизвестно
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