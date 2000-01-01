Финогин Николай Александров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806
Отец: Финогин Александр Григорьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Ксения Николаева
Мать ребёнка: Финогина Ксения Федотова
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Финогина Ксения Федотова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Финогина Ксения Федотова
Смерть
Неизвестно