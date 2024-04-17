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Афанасенкова Мария Ивановна

Место рождения

Епишево-1, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

10.03.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1918

Отец: Афанасенков Иван Андреевич

Мать: Слесарева Екатерина Сергеевна

Епишево-1, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.10.1938

Сын: Митрошин Иван Егорович

Отец ребёнка: Митрошин Егор Яковлевич

Рождение ребёнка
04.02.1940

Дочь: Фатеева Зинаида Егоровна

Отец ребёнка: Митрошин Егор Яковлевич

Епишево-1, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.08.1946

Дочь: Фатеева Александра Егоровна

Отец ребёнка: Митрошин Егор Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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