Афанасенкова Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.03.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1918
Рождение ребёнка
27.10.1938
Отец ребёнка: Митрошин Егор Яковлевич
Рождение ребёнка
04.02.1940
Дочь: Фатеева Зинаида Егоровна
Отец ребёнка: Митрошин Егор Яковлевич
Рождение ребёнка
18.08.1946
Дочь: Фатеева Александра Егоровна
Отец ребёнка: Митрошин Егор Яковлевич
Смерть
Неизвестно