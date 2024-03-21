Давыденко (Богатырёва) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыденко (Богатырёва) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

11.09.1991

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Богатырёв Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыденко Ольга Павловна

Отец ребёнка: Давыденко Павел Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыденко Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
26.11.1929

Сын: Давыденко Николай Павлович

Отец ребёнка: Давыденко Павел Григорьевич

Смерть
11.09.1991

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