Давыденко (Богатырёва) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти11.09.1991
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Богатырёв Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давыденко Ольга Павловна
Отец ребёнка: Давыденко Павел Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.11.1929
Сын: Давыденко Николай Павлович
Отец ребёнка: Давыденко Павел Григорьевич
Смерть
11.09.1991