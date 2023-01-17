Ивашко Михайлов сын — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИвашко Михайлов сын

Ивашко Михайлов сын

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1587

Дата смерти

До 1647

Пол

Мужской

Отец

Около 1557 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1587 г.р.

Дети

Добавил:

ЯЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1587

Отец: Михалко

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1617

Сын: Михайловых Ивашко Иванов сын

Мать ребёнка: Марьица

Татарское, Чердынский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Около 1617

Жена: Марьица

Рождение ребёнка
Около 1624

Сын: Михайловых Федка Иванов сын

Мать ребёнка: Марьица

Татарское, Чердынский уезд, Пермская губерния
Смерть
До 1647
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close