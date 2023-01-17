Ивашко Михайлов сын
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1587
Дата смертиДо 1647
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1587
Отец: Михалко
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1617
Сын: Михайловых Ивашко Иванов сын
Мать ребёнка: Марьица
Бракосочетание
Около 1617
Жена: Марьица
Рождение ребёнка
Около 1624
Сын: Михайловых Федка Иванов сын
Мать ребёнка: Марьица
Смерть
До 1647