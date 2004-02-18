Парфенова (Бутырина) Александра Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1919
Дата смерти18.02.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1919
Отец: Бутырин Данил Петрович
Мать: Бутырина Мария Тихоновна
Рождение ребёнка
05.04.1942
Сын: Парфенов Валентин Сергеевич
Отец ребёнка: Парфенов Сергей Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Парфенов Сергей Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.02.2004