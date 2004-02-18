Парфенова (Бутырина) Александра Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфенова (Бутырина) Александра Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1919

Дата смерти

18.02.2004

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1919

Отец: Бутырин Данил Петрович

Мать: Бутырина Мария Тихоновна

Рождение ребёнка
05.04.1942

Сын: Парфенов Валентин Сергеевич

Отец ребёнка: Парфенов Сергей Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Парфенов Сергей Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парфенов Сергей Максимович

Смерть
18.02.2004
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