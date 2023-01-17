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Фирстов Николай Ефимович

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Место рождения

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фирстов Ефим

Мать: не указана

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
02.07.1936

Дочь: Еременко Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Фирстова Татьяна Павловна

Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
07.08.1938

Дочь: Боршковская Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Фирстова Татьяна Павловна

Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фирстова Татьяна Павловна

Смерть
Неизвестно
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