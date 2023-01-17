Фирстов Николай Ефимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фирстов Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1936
Дочь: Еременко Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Фирстова Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
07.08.1938
Дочь: Боршковская Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Фирстова Татьяна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно