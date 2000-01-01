Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кучанова Ангелина Олеговна

Отец ребёнка: Кучанов Олег Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кучанов Олег Олегович

Отец ребёнка: Кучанов Олег Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кучанов Олег Олегович

Отец ребёнка: Кучанов Олег Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучанов Олег Сергеевич

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