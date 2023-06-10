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Кончуров Прокофий Фадеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кончурова Мария Евдокимовна

Рождение ребёнка
20.06.1903

Дочь: Маркевич (Кончурова) Мария Прокофьевна

Мать ребёнка: Кончурова Мария Евдокимовна

Рогово, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Смерть
Неизвестно

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