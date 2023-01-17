Хаменешко Александр Александрович
Место рожденияЛатвия
Дата рождения18.05.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Латвия
Рождение ребёнка
27.12.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хаменешко Юлия Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.03.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хаменешко Юлия Дмитриевна