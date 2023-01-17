Хаменешко Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хаменешко Александр Александрович

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Место рождения

Латвия

Дата рождения

18.05.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Латвия
Рождение ребёнка
27.12.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хаменешко Юлия Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.03.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хаменешко Юлия Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
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