Пронина (Трошкина) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронина (Трошкина) Зинаида Ивановна

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Место рождения

Старая Березовка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

25.09.1927

Дата смерти

02.05.2004

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1927

Отец: Трошкин Иван Филиппович

Мать: Трошкина Надежда Фёдоровна

Старая Березовка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пронин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
07.12.1949

Сын: Пронин Евгений Иванович

Отец ребёнка: Пронин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
21.04.1953

Дочь: (Пронина) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Пронин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
20.05.1956

Сын: Пронин Виктор Иванович

Отец ребёнка: Пронин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
31.03.1959

Сын: Пронин Евгений Иванович

Отец ребёнка: Пронин Иван Сергеевич

Смерть
02.05.2004

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