Пронина (Трошкина) Зинаида Ивановна
Место рождения
Дата рождения25.09.1927
Дата смерти02.05.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.12.1949
Отец ребёнка: Пронин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
21.04.1953
Дочь: (Пронина) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Пронин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
20.05.1956
Отец ребёнка: Пронин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
31.03.1959
Отец ребёнка: Пронин Иван Сергеевич
Смерть
02.05.2004