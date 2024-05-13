Первая Жена Алексея Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Первая Жена Алексея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Степанович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Марья Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Степанович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Степанович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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