Первая Жена Алексея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Марья Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Степанович
Смерть
Неизвестно