Сафаров Хайдар Жаббарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смерти2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сафарова Магинур Жамалетдиновна
с.Камкино
Рождение ребёнка
26.08.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сафарова Магинур Жамалетдиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2009
Похороны
Неизвестно
Кладбище, село Камкино, Нижегородской области