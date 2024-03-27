Сафаров Хайдар Жаббарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафаров Хайдар Жаббарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафарова Магинур Жамалетдиновна

с.Камкино
Рождение ребёнка
26.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафарова Магинур Жамалетдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафарова Магинур Жамалетдиновна

Смерть
2009
Похороны
Неизвестно
Кладбище, село Камкино, Нижегородской области
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