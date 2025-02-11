Домна Яковлева
женский, родилась 1825
умерла Неизвестно
Супруги
Яков Саввин1828 г.р.
Дети
Синклинтия Яковлева1849 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Саввин
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Синклинтия Яковлева
Отец ребёнка: Яков Саввин
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Место жительства
1850
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно