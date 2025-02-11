Домна Яковлева 1825 — найти родственников по фамилии на Familio

Домна Яковлева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1825

умерла Неизвестно

Супруги
Яков Саввин1828 г.р.
Дети
Синклинтия Яковлева1849 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Саввин

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Синклинтия Яковлева

Отец ребёнка: Яков Саввин

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Место жительства
1850
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

8

Смерть
Неизвестно

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