Розова Елизавета Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Розова) Мария Александрова
Отец ребёнка: Розов Александр Дмитриев
Рождение ребёнка
1908
Сын: Розов Дмитрий Александров
Отец ребёнка: Розов Александр Дмитриев
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Розова) Галина Александрова
Отец ребёнка: Розов Александр Дмитриев
Смерть
Неизвестно