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Розова Елизавета Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розов Александр Дмитриев

Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Розова) Мария Александрова

Отец ребёнка: Розов Александр Дмитриев

Рождение ребёнка
1908

Сын: Розов Дмитрий Александров

Отец ребёнка: Розов Александр Дмитриев

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Розова) Галина Александрова

Отец ребёнка: Розов Александр Дмитриев

Смерть
Неизвестно

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