Стрельцова Харитина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.02.1900
Сын: Стрельцов Тарасий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Стрельцов Лаврентий Корнеевич
Рождение ребёнка
1902
Сын: Стрельцов Анатолий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Стрельцов Лаврентий Корнеевич
Рождение ребёнка
Между 1903 и 1907
Сын: Стрельцов Захарий
Отец ребёнка: Стрельцов Лаврентий Корнеевич
Рождение ребёнка
02.05.1905
Сын: Стрельцов Тимофей Лаврентьевич
Отец ребёнка: Стрельцов Лаврентий Корнеевич
Рождение ребёнка
09.09.1907
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Стрельцов Лаврентий Корнеевич
Рождение ребёнка
12.11.1909
Сын: Стрельцов Иван
Отец ребёнка: Стрельцов Лаврентий Корнеевич
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Надежда Лаврентьевна
Отец ребёнка: Стрельцов Лаврентий Корнеевич
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Стрельцов Лаврентий Корнеевич
Рождение ребёнка
1920
Сын: Стрельцов Николай Лаврентьевич
Отец ребёнка: Стрельцов Лаврентий Корнеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ася Лаврентьевна
Отец ребёнка: Стрельцов Лаврентий Корнеевич
Смерть
Неизвестно