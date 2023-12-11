Стрельцова Харитина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельцова Харитина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.02.1900

Сын: Стрельцов Тарасий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Стрельцов Лаврентий Корнеевич

Рождение ребёнка
1902

Сын: Стрельцов Анатолий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Стрельцов Лаврентий Корнеевич

Новоалексеевка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Между 1903 и 1907

Сын: Стрельцов Захарий

Отец ребёнка: Стрельцов Лаврентий Корнеевич

Новоалексеевка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.05.1905

Сын: Стрельцов Тимофей Лаврентьевич

Отец ребёнка: Стрельцов Лаврентий Корнеевич

Новоалексеевка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.09.1907

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Стрельцов Лаврентий Корнеевич

Новоалексеевка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.11.1909

Сын: Стрельцов Иван

Отец ребёнка: Стрельцов Лаврентий Корнеевич

Новоалексеевка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Надежда Лаврентьевна

Отец ребёнка: Стрельцов Лаврентий Корнеевич

Новоалексеевка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Стрельцов Лаврентий Корнеевич

Новоалексеевка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Стрельцов Николай Лаврентьевич

Отец ребёнка: Стрельцов Лаврентий Корнеевич

Новоалексеевка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ася Лаврентьевна

Отец ребёнка: Стрельцов Лаврентий Корнеевич

Новоалексеевка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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