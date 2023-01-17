Власова Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласова Татьяна Петровна

Власова Татьяна Петровна

avatar

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

13.02.1826 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1758 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
?.11.1789 ст.

Сын: Власов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Власов Андрей Егорович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
?.07.1797 ст.

Дочь: Стрекопытова Аграфена Андреевна

Отец ребёнка: Власов Андрей Егорович

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Андрей Егорович

Смерть
13.02.1826 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close