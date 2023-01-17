Власова Татьяна Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смерти13.02.1826 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.11.1789 ст.
Отец ребёнка: Власов Андрей Егорович
Рождение ребёнка
?.07.1797 ст.
Дочь: Стрекопытова Аграфена Андреевна
Отец ребёнка: Власов Андрей Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.02.1826 ст.