Иванов Антон Филиппович 19.01.1853 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Иванов Антон Филиппович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 19.01.1853 ст.

умер Неизвестно

Отец
Иванов Филипп Перес. В 1851 Г Щучинск Иванович04.10.1827 г.р.
Мать
Иванова Авдотья Перес. В 1851 Г Щучинск Авдотья/ Евдокия Ивановна1832 г.р.
Супруги
Иванова Евдокия ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Дети
Иванова Александра Антоновна04.12.1879 ст. г.р.
Иванов Михаил Антонович07.11.1881 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1853 ст.

Отец: Иванов Филипп Перес. В 1851 Г Щучинск Иванович

Мать: Иванова Авдотья Перес. В 1851 Г Щучинск Авдотья/ Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
04.12.1879 ст.

Дочь: Иванова Александра Антоновна

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.11.1881 ст.

Сын: Иванов Михаил Антонович

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
17.11.1883 ст.

Сын: Иванов Григорий Антонович

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
12.02.1887 ст.

Сын: Иванов Алексей Антонович

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.01.1889 ст.

Дочь: Иванова Ксения Антоновна

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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