Иванов Антон Филиппович
мужской, родился 19.01.1853 ст.
умер Неизвестно
ОтецИванов Филипп Перес. В 1851 Г Щучинск Иванович04.10.1827 г.р.
Супруги
Иванова Евдокия ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Дети
Иванова Александра Антоновна04.12.1879 ст. г.р.
Иванов Михаил Антонович07.11.1881 ст. г.р.Показать еще 3
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Рождение
19.01.1853 ст.
Отец: Иванов Филипп Перес. В 1851 Г Щучинск Иванович
Мать: Иванова Авдотья Перес. В 1851 Г Щучинск Авдотья/ Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1879 ст.
Дочь: Иванова Александра Антоновна
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.11.1881 ст.
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
17.11.1883 ст.
Сын: Иванов Григорий Антонович
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.02.1887 ст.
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.01.1889 ст.
Дочь: Иванова Ксения Антоновна
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Дмитриевна
Смерть
Неизвестно