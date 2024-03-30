Телепнев Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения1789 ст.
Дата смерти1857
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 ст.
Отец: Телепнев Василий
Рождение ребёнка
1846
Сын: Смирнов Николай Захарович
Мать ребёнка: Иванова Ефросинья Елесеевна
Лисица, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Телепнев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Телепнева Надежда Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Телепнев Федор Николаевич
Мать ребёнка: Телепнева Надежда Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Телепнев Валериан Николаевич
Мать ребёнка: Телепнева Надежда Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1857