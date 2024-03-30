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Телепнев Николай Васильевич

Место рождения

Дмитриевка, Залегощенский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1789 ст.

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 ст.

Отец: Телепнев Василий

Мать: не указана

Дмитриевка, Залегощенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Смирнов Николай Захарович

Мать ребёнка: Иванова Ефросинья Елесеевна

Лисица, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телепнев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Телепнева Надежда Федоровна

Дмитриевка, Залегощенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телепнев Федор Николаевич

Мать ребёнка: Телепнева Надежда Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телепнев Валериан Николаевич

Мать ребёнка: Телепнева Надежда Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телепнева Надежда Федоровна

Смерть
1857
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