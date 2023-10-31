Беляев Сергей Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.06.1936
Жена: Беляева Наталия Павловна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
запись 1826, повторное свид. II-ЮБ N 627992 | Василеостровский отдел ЗАГС
Работа или профессия
Неизвестно
милиционер(?)
Смерть
Неизвестно