Беляев Сергей Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев Сергей Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.06.1936

Жена: Беляева Наталия Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
запись 1826, повторное свид. II-ЮБ N 627992 | Василеостровский отдел ЗАГС
Работа или профессия
Неизвестно
милиционер(?)
Смерть
Неизвестно
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