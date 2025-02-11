Аксенов Матвей Григорьев До 1859 — найти родственников по фамилии на Familio

Аксенов Матвей Григорьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1859, Екатериновка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Супруги
Аксенова Елизавета ПавловаДо 1859 г.р.
Дети
Аксенов Василий Матвеев20.02.1877 г.р.
(Аксенова) Екатерина Матвеева14.11.1878 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Екатериновка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксенова Елизавета Павлова

Рождение ребёнка
20.02.1877

Сын: Аксенов Василий Матвеев

Мать ребёнка: Аксенова Елизавета Павлова

Екатериновка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
14.11.1878

Дочь: (Аксенова) Екатерина Матвеева

Мать ребёнка: Аксенова Елизавета Павлова

Екатериновка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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