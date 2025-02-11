Аксенов Матвей Григорьев
мужской, родился До 1859, Екатериновка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Супруги
Аксенова Елизавета ПавловаДо 1859 г.р.
Дети
Аксенов Василий Матвеев20.02.1877 г.р.
(Аксенова) Екатерина Матвеева14.11.1878 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1877
Мать ребёнка: Аксенова Елизавета Павлова
Рождение ребёнка
14.11.1878
Дочь: (Аксенова) Екатерина Матвеева
Мать ребёнка: Аксенова Елизавета Павлова
Смерть
Неизвестно