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Бавыкина Аграфена Стефановна

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Место рождения

Булановка, Шебекинский, Белгородская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Бронников Стефан

Мать: Бронникова Аксинья

Булановка, Шебекинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абдувалиева Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Бавыкин Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бавыкина Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Бавыкин Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гребенник Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Бавыкин Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бавыкин Иван Петрович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Боровенская Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Бавыкин Иван Петрович

Смерть
1996

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