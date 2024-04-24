Бавыкина Аграфена Стефановна
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти1996
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Бронников Стефан
Мать: Бронникова Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абдувалиева Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Бавыкин Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бавыкина Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Бавыкин Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гребенник Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Бавыкин Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Боровенская Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Бавыкин Иван Петрович
Смерть
1996