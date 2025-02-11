Лазарева Акулина Федоровна 1846 — найти родственников по фамилии на Familio

Лазарева Акулина Федоровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1846

умерла 1915

Дети
Лазарев Петр Филиппович1867 г.р.
Лазарев Иван Филиппович1870 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1867

Сын: Лазарев Петр Филиппович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1870

Сын: Лазарев Иван Филиппович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1872

Сын: Лазарев Андрей Филиппович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1875

Сын: Лазарев Алексей Филиппович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1878

Сын: Лазарев Николай Филиппович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1915

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