Лазарева Акулина Федоровна
женский, родилась 1846
умерла 1915
Дети
Лазарев Петр Филиппович1867 г.р.
Лазарев Иван Филиппович1870 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1872
Сын: Лазарев Андрей Филиппович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1875
Сын: Лазарев Алексей Филиппович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1878
Сын: Лазарев Николай Филиппович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1915