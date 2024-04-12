Ранеткина (Тюленева) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ранеткина (Тюленева) Мария Сергеевна

Место рождения

Горохово, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Горохово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
25.01.1893 ст.

Муж: Ранеткин Борис Иванович

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.04.1894 ст.

Сын: Ранеткин Василий Борисович

Отец ребёнка: Ранеткин Борис Иванович

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
ф. 230, Оп. 11. т.10, д.2052 МК церкви с. Кадановский погост Угличского уезда за 1894, 1896, 1897, 1901, 1904-1908 годы.
Рождение ребёнка
1895 ст.

Дочь: Ранеткина Марфа Борисовна

Отец ребёнка: Ранеткин Борис Иванович

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
1897 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 32 года. Ф. 642. Оп.3. Д. 1210 Переписные листы населения и хозяйств Микляевской волости 1897 жена Хозяина. Прядет пряжу.
Рождение ребёнка
1898

Сын: Ранеткин Павел Борисович

Отец ребёнка: Ранеткин Борис Иванович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Ранеткина Мария Борисовна

Отец ребёнка: Ранеткин Борис Иванович

Смерть
Неизвестно
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