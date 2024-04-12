Ранеткина (Тюленева) Мария Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 ст.
Бракосочетание
25.01.1893 ст.
Рождение ребёнка
23.04.1894 ст.
Сын: Ранеткин Василий Борисович
Отец ребёнка: Ранеткин Борис Иванович
ф. 230, Оп. 11. т.10, д.2052 МК церкви с. Кадановский погост Угличского уезда за 1894, 1896, 1897, 1901, 1904-1908 годы.
Рождение ребёнка
1895 ст.
Дочь: Ранеткина Марфа Борисовна
Отец ребёнка: Ранеткин Борис Иванович
Место жительства
1897 ст.
Возраст - 32 года. Ф. 642. Оп.3. Д. 1210 Переписные листы населения и хозяйств Микляевской волости 1897 жена Хозяина. Прядет пряжу.
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Ранеткин Борис Иванович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Ранеткина Мария Борисовна
Отец ребёнка: Ранеткин Борис Иванович
Смерть
Неизвестно