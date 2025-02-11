Sharyk (Siczkowski) Hilda
женский, родилась 01.05.1908, Rockford, Manitoba, Canada
умерла 26.06.1996, Vancouver, British Columbia, Canada
МатьSiczkowski (Eustafiewich) ElizabethОколо 1881 г.р.
ОтецSiczkowski Isadore?.03.1880 г.р.
Супруги
Kostiuk Nicholas?.12.1902 г.р.
Sharyk John03.07.1906 г.р.
Дети
Heath (Heath) Sylvia Helen23.07.1937 г.р.
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Место
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Рождение
01.05.1908
Rockford, Manitoba, Canada
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Sharyk John
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Kostiuk Nicholas
Место жительства
01.06.1916
Victoria, Alberta, Canada
Рождение ребёнка
23.07.1937
Дочь: Heath (Heath) Sylvia Helen
Отец ребёнка: Kostiuk Nicholas
Medicine Hat, Alberta, Canada
Смерть
26.06.1996
Vancouver, British Columbia, Canada