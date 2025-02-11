Sharyk (Siczkowski) Hilda 01.05.1908 — найти родственников по фамилии на Familio

Sharyk (Siczkowski) Hilda

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 01.05.1908, Rockford, Manitoba, Canada

умерла 26.06.1996, Vancouver, British Columbia, Canada

Мать
Siczkowski (Eustafiewich) ElizabethОколо 1881 г.р.
Отец
Siczkowski Isadore?.03.1880 г.р.
Супруги
Kostiuk Nicholas?.12.1902 г.р.
Sharyk John03.07.1906 г.р.
Дети
Heath (Heath) Sylvia Helen23.07.1937 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1908

Отец: Siczkowski Isadore

Мать: Siczkowski (Eustafiewich) Elizabeth

Rockford, Manitoba, Canada

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Sharyk John

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Kostiuk Nicholas

Место жительства
01.06.1916
Victoria, Alberta, Canada

Рождение ребёнка
23.07.1937

Дочь: Heath (Heath) Sylvia Helen

Отец ребёнка: Kostiuk Nicholas

Medicine Hat, Alberta, Canada

Смерть
26.06.1996
Vancouver, British Columbia, Canada

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