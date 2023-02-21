Ревнивых Василий Васильевич
Место рожденияБобровка
Дата рождения1720
Дата смерти1793
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Ревнивых Василий
Бобровка
Рождение ребёнка
1740
Сын: Ревнивых Иван Васильевич?
Мать ребёнка: Ревнивых Авдотья Алексеевна
Рождение ребёнка
1748
Сын: Ревнивых Фёдор Васильевич
Мать ребёнка: Ревнивых Авдотья Алексеевна
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1793
Белая