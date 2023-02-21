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Ревнивых Василий Васильевич

Место рождения

Бобровка

Дата рождения

1720

Дата смерти

1793

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Ревнивых Василий

Мать: не указана

Бобровка
Рождение ребёнка
1740

Сын: Ревнивых Иван Васильевич?

Мать ребёнка: Ревнивых Авдотья Алексеевна

Рождение ребёнка
1748

Сын: Ревнивых Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Ревнивых Авдотья Алексеевна

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ревнивых Авдотья Алексеевна

Смерть
1793
Белая
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