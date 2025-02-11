Blashko Mike 17.09.1905 — найти родственников по фамилии на Familio

Blashko Mike

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 17.09.1905, Bukovina, Austria

умер 09.12.2005, Vegreville, Alberta, Canada

Супруги
Blasko (Eustafiewich) Victoria07.11.1917 г.р.
Дети
(Blashko) Marie1934 г.р.
Blashko Steve (Stephen) Michael02.03.1937 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Bukovina, Austria

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Blasko (Eustafiewich) Victoria

Рождение ребёнка
1934

Дочь: (Blashko) Marie

Мать ребёнка: Blasko (Eustafiewich) Victoria

Бракосочетание
1934

Жена: Blasko (Eustafiewich) Victoria

Супруг(-а): Mike Blashko

Рождение ребёнка
02.03.1937

Сын: Blashko Steve (Stephen) Michael

Мать ребёнка: Blasko (Eustafiewich) Victoria

Смерть
09.12.2005
Vegreville, Alberta, Canada

Похороны
13.12.2005
Andrew, Alberta, Canada

Andrew Community Centre

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