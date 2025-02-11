Blashko Mike
мужской, родился 17.09.1905, Bukovina, Austria
умер 09.12.2005, Vegreville, Alberta, Canada
Супруги
Blasko (Eustafiewich) Victoria07.11.1917 г.р.
Дети
(Blashko) Marie1934 г.р.
Blashko Steve (Stephen) Michael02.03.1937 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Bukovina, Austria
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Blasko (Eustafiewich) Victoria
Рождение ребёнка
1934
Дочь: (Blashko) Marie
Мать ребёнка: Blasko (Eustafiewich) Victoria
Бракосочетание
1934
Рождение ребёнка
02.03.1937
Сын: Blashko Steve (Stephen) Michael
Мать ребёнка: Blasko (Eustafiewich) Victoria
Смерть
09.12.2005
Vegreville, Alberta, Canada
Похороны
13.12.2005
Andrew, Alberta, Canada