(Furrer) Magdalene — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Furrer) Magdalene

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1847

Дата смерти

21.10.1901

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1866

Дочь: Sack Mary

Отец ребёнка: Graf John

Bern, Switzerland
Рождение ребёнка
22.06.1868

Дочь: Louisa

Отец ребёнка: Graf John

Russia
Рождение ребёнка
16.05.1869

Сын: Graf John J

Отец ребёнка: Graf John

St. Louis, Missouri, United States
Рождение ребёнка
14.04.1872

Сын: Graf Maurice A

Отец ребёнка: Graf John

Bern, Switzerland
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Graf Theodore Harmon

Отец ребёнка: Graf John

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Graf Emil

Отец ребёнка: Graf John

Смерть
21.10.1901
Kansas, United States
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