(Furrer) Magdalene
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1847
Дата смерти21.10.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.05.1869
Сын: Graf John J
Отец ребёнка: Graf John
St. Louis, Missouri, United States
Рождение ребёнка
14.04.1872
Сын: Graf Maurice A
Отец ребёнка: Graf John
Bern, Switzerland
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Graf Theodore Harmon
Отец ребёнка: Graf John
Смерть
21.10.1901
Kansas, United States