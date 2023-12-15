Олимпиада Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Графов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Графов Никанор (Никандр) Иванович
Отец ребёнка: Графов Иван Иванович
Бекетово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно