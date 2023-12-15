Олимпиада Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олимпиада Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Графов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Графов Никанор (Никандр) Иванович

Отец ребёнка: Графов Иван Иванович

Бекетово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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