Шевелев Григорий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1878
Рождение ребёнка
02.07.1904
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Шевелева Елена Николаевна
Рождение ребёнка
02.07.1908
Сын: Шевелев Иоанн Григорьевич
Мать ребёнка: Шевелева Елена Николаевна
Рождение ребёнка
16.08.1913
Сын: Шевелев Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Шевелева Елена Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевелев Иоанн Григорьевич
Мать ребёнка: Шевелева Елена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно