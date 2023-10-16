Шевелев Григорий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелев Григорий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1878

Отец: Шевелев Михаил Иванович

Мать: Шевелева Евдокия Прокопьевна

Рождение ребёнка
02.07.1904

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Шевелева Елена Николаевна

Рождение ребёнка
02.07.1908

Сын: Шевелев Иоанн Григорьевич

Мать ребёнка: Шевелева Елена Николаевна

Рождение ребёнка
16.08.1913

Сын: Шевелев Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Шевелева Елена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевелев Иоанн Григорьевич

Мать ребёнка: Шевелева Елена Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевелева Елена Николаевна

Смерть
Неизвестно
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