Евдокия Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Емельян Егорович
Отец ребёнка: Егор Андреев
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Егор Егорович
Отец ребёнка: Егор Андреев
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Платон Егорович
Отец ребёнка: Егор Андреев
Бракосочетание
До 1830
Муж: Егор Андреев
Место жительства
1830
Исповедная роспись. 42 года.
Смерть
Неизвестно