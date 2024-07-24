Евдокия Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1776 г.р.

Дети

Около 1801 г.р.
Около 1818 г.р.
Около 1823 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Емельян Егорович

Отец ребёнка: Егор Андреев

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Егор Егорович

Отец ребёнка: Егор Андреев

Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Платон Егорович

Отец ребёнка: Егор Андреев

Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Бракосочетание
До 1830

Муж: Егор Андреев

Место жительства
1830
Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Исповедная роспись. 42 года.
Смерть
Неизвестно

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