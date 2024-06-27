Тростинская Дарья Естафьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.07.1893 ст.
Дочь: Тростинская Марина Симеоновна
Отец ребёнка: Тростинский Симеон Филиппович
Рождение ребёнка
24.12.1896 ст.
Дочь: (Тростинская) Евгения Симеоновна
Отец ребёнка: Тростинский Симеон Филиппович
Рождение ребёнка
23.11.1898 ст.
Сын: Тростинский Александр Симеонович
Отец ребёнка: Тростинский Симеон Филиппович
Рождение ребёнка
31.07.1900 ст.
Сын: Тростинский Михаил Симеонович
Отец ребёнка: Тростинский Симеон Филиппович
Рождение ребёнка
31.07.1900 ст.
Сын: Тростинский Гавриил Симеонович
Отец ребёнка: Тростинский Симеон Филиппович
Смерть
Неизвестно