Тростинская Дарья Естафьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Тростинская Дарья Естафьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тростинский Симеон Филиппович

Рождение ребёнка
17.07.1893 ст.

Дочь: Тростинская Марина Симеоновна

Отец ребёнка: Тростинский Симеон Филиппович

Рождение ребёнка
24.12.1896 ст.

Дочь: (Тростинская) Евгения Симеоновна

Отец ребёнка: Тростинский Симеон Филиппович

Рождение ребёнка
23.11.1898 ст.

Сын: Тростинский Александр Симеонович

Отец ребёнка: Тростинский Симеон Филиппович

Рождение ребёнка
31.07.1900 ст.

Сын: Тростинский Михаил Симеонович

Отец ребёнка: Тростинский Симеон Филиппович

Рождение ребёнка
31.07.1900 ст.

Сын: Тростинский Гавриил Симеонович

Отец ребёнка: Тростинский Симеон Филиппович

Смерть
Неизвестно

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