Павлов Александр Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Александр Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1962

Дата смерти

27.01.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
27.01.2019
Камешково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
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