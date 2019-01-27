Павлов Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1962
Дата смерти27.01.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
27.01.2019
Камешково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область