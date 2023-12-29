Кашаева (Щитинкина) Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашаева (Щитинкина) Евдокия Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кашаев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Кашаев Василий Герасимович

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
11.01.1888

Муж: Кашаев Василий Герасимович

Рождение ребёнка
01.06.1889

Дочь: (Кашаева) Павла Васильевна

Отец ребёнка: Кашаев Василий Герасимович

Рождение ребёнка
15.07.1892

Дочь: (Кашаева) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Кашаев Василий Герасимович

Рождение ребёнка
01.12.1897

Сын: Кашаев Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Кашаев Василий Герасимович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Кашаев Федор Васильевич

Отец ребёнка: Кашаев Василий Герасимович

Рождение ребёнка
28.01.1902

Дочь: (Кашаева) Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Кашаев Василий Герасимович

Рождение ребёнка
04.04.1903

Дочь: (Кашаева) Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Кашаев Василий Герасимович

Рождение ребёнка
10.08.1904

Дочь: Сафронова (Кашаева) Васса Васильевна

Отец ребёнка: Кашаев Василий Герасимович

Бракосочетание
12.11.1912

Муж: Ишуков Петр Ильич

Рождение ребёнка
03.02.1914

Сын: Ишуков Николай Петрович

Отец ребёнка: Ишуков Петр Ильич

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