Кашаева (Щитинкина) Евдокия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кашаев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Кашаев Василий Герасимович
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
11.01.1888
Рождение ребёнка
01.06.1889
Дочь: (Кашаева) Павла Васильевна
Отец ребёнка: Кашаев Василий Герасимович
Рождение ребёнка
15.07.1892
Дочь: (Кашаева) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Кашаев Василий Герасимович
Рождение ребёнка
01.12.1897
Отец ребёнка: Кашаев Василий Герасимович
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Кашаев Василий Герасимович
Рождение ребёнка
28.01.1902
Дочь: (Кашаева) Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Кашаев Василий Герасимович
Рождение ребёнка
04.04.1903
Дочь: (Кашаева) Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Кашаев Василий Герасимович
Рождение ребёнка
10.08.1904
Дочь: Сафронова (Кашаева) Васса Васильевна
Отец ребёнка: Кашаев Василий Герасимович
Бракосочетание
12.11.1912
Муж: Ишуков Петр Ильич
Рождение ребёнка
03.02.1914
Отец ребёнка: Ишуков Петр Ильич