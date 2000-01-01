Бушланова (Чувашева) Авдотья (Евдокия) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушланова (Чувашева) Авдотья (Евдокия) Михайловна

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Место рождения

деревня Мингалеевой Тобольская губерния Туринский уезд

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Чувашев Михаил

Мать: Чувашева ?

деревня Мингалеевой Тобольская губерния Туринский уезд
Рождение ребёнка
1759

Сын: Бушланов Егор Семёнович

Отец ребёнка: Бушланов Семён Иванович

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1762

Сын: Бушланов Максим Семёнович

Отец ребёнка: Бушланов Семён Иванович

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1764

Сын: Бушланов Харитон Семёнович

Отец ребёнка: Бушланов Семён Иванович

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
10.09.1766

Дочь: Надежда Семёновна

Отец ребёнка: Бушланов Семён Иванович

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Восприемники: той же деревни крестьянин Ульян Иванов Бушланов и крестьянская дочь Евдокия Иванова Чувашева
Рождение ребёнка
1769

Сын: Бушланов Павел Семёнович

Отец ребёнка: Бушланов Семён Иванович

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Пелагея Семёновна

Отец ребёнка: Бушланов Семён Иванович

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушланов Семён Иванович

Смерть
Неизвестно
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