Бушланова (Чувашева) Авдотья (Евдокия) Михайловна
Место рождениядеревня Мингалеевой Тобольская губерния Туринский уезд
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Чувашев Михаил
Мать: Чувашева ?
деревня Мингалеевой Тобольская губерния Туринский уезд
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Бушланов Семён Иванович
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1762
Сын: Бушланов Максим Семёнович
Отец ребёнка: Бушланов Семён Иванович
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1764
Сын: Бушланов Харитон Семёнович
Отец ребёнка: Бушланов Семён Иванович
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
10.09.1766
Дочь: Надежда Семёновна
Отец ребёнка: Бушланов Семён Иванович
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Восприемники: той же деревни крестьянин Ульян Иванов Бушланов и крестьянская дочь Евдокия Иванова Чувашева
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Бушланов Семён Иванович
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Пелагея Семёновна
Отец ребёнка: Бушланов Семён Иванович
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно