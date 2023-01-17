Кидалашева Людмила Валерьевна
Место рождения
Дата рождения20.02.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.2000
Дочь: Строкина Алина Денисовна
Отец ребёнка: Строкин Денис Евгеньевич
Бракосочетание
17.03.2000
Рождение ребёнка
21.09.2002
Дочь: Строкина Мария Денисовна
Отец ребёнка: Строкин Денис Евгеньевич
Рождение ребёнка
14.01.2014
Сын: Строкин Дмитрий Денисович
Отец ребёнка: Строкин Денис Евгеньевич
Помары, Волжский муниципальный район, Республика Марий Эл