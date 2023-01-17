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Кидалашева Людмила Валерьевна

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Место рождения

Звенигово, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

20.02.1980

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Звенигово, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
29.01.2000

Дочь: Строкина Алина Денисовна

Отец ребёнка: Строкин Денис Евгеньевич

Исменцы, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
17.03.2000

Муж: Строкин Денис Евгеньевич

Исменцы, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
21.09.2002

Дочь: Строкина Мария Денисовна

Отец ребёнка: Строкин Денис Евгеньевич

Исменцы, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
14.01.2014

Сын: Строкин Дмитрий Денисович

Отец ребёнка: Строкин Денис Евгеньевич

Помары, Волжский муниципальный район, Республика Марий Эл
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