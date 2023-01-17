Кореляков Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кореляков Алексей Николаевич

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Место рождения

Громово, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

27.03.1926

Дата смерти

18.06.1950

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Громово, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1935 по 1942
Никола, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1947 по 1950
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
18.06.1950
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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