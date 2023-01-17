Кореляков Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения27.03.1926
Дата смерти18.06.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1935 по 1942
Никола, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1947 по 1950
Смерть
18.06.1950