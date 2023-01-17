Сухарева (Рудская) Галина (Ангелина) Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1966
Отец ребёнка: Сухарев Иван Семёнович
Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Худякова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Сухарев Иван Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксёнз Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Сухарев Иван Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно