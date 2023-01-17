Сухарева (Рудская) Галина (Ангелина) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухарева (Рудская) Галина (Ангелина) Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЖА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1966

Сын: Сухарев Валерий Иванович

Отец ребёнка: Сухарев Иван Семёнович

Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Худякова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Сухарев Иван Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксёнз Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Сухарев Иван Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухарев Иван Семёнович

Смерть
Неизвестно
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