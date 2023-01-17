Пироговская (Слободчикова) Мария Павловна
Место рождения
Дата рождения01.05.1897
Дата смерти29.03.1966
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1897
Отец: Слободчиков Павел
Мать: Слободчикова Варвара
Рождение ребёнка
01.05.1920
Дочь: Сурикова Елена Енакентьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.02.1928
Дочь: Кочкина Мария Пантелеевна
Отец ребёнка: Пироговский Пантелей (Пантелеймон) Григорьевич
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Бочкарёва Анна Пантелеевна
Отец ребёнка: Пироговский Пантелей (Пантелеймон) Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.03.1966
Причина смерти: пролапс минтрального клапана