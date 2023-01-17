Пироговская (Слободчикова) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пироговская (Слободчикова) Мария Павловна

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Место рождения

Шубенка, Зональный муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

01.05.1897

Дата смерти

29.03.1966

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1897

Отец: Слободчиков Павел

Мать: Слободчикова Варвара

Шубенка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.05.1920

Дочь: Сурикова Елена Енакентьевна

Отец ребёнка: не указан

Старая Чемровка, Бийский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.02.1928

Дочь: Кочкина Мария Пантелеевна

Отец ребёнка: Пироговский Пантелей (Пантелеймон) Григорьевич

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Бочкарёва Анна Пантелеевна

Отец ребёнка: Пироговский Пантелей (Пантелеймон) Григорьевич

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пироговский Пантелей (Пантелеймон) Григорьевич

Смерть
29.03.1966
Старая Чемровка, Бийский муниципальный район, Алтайский край
Причина смерти: пролапс минтрального клапана
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