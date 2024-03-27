Широков Игнатий Иванович
Место рожденияд. Исимово
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Широкова Хаврония Моисеевна
Рождение ребёнка
07.10.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Широкова Хаврония Моисеевна
Смерть
Неизвестно