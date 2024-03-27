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Широков Игнатий Иванович

Место рождения

д. Исимово

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Широкова Хаврония Моисеевна

Рождение ребёнка
07.10.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Широкова Хаврония Моисеевна

Смерть
Неизвестно

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