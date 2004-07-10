Орлова Клавдия Галактионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Клавдия Галактионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1909

Дата смерти

10.07.2004

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1909

Отец: Ефимов Галактион Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парамонов Пётр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов ... Сергеевич

Отец ребёнка: Орлов Сергей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
23.11.1930

Сын: Парамонов Юрий Петрович

Отец ребёнка: Парамонов Пётр Дмитриевич

Рождение ребёнка
24.07.1936

Сын: Парамонов Игорь Петрович

Отец ребёнка: Парамонов Пётр Дмитриевич

Смерть
10.07.2004

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