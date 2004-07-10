Орлова Клавдия Галактионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1909
Дата смерти10.07.2004
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1909
Отец: Ефимов Галактион Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орлов ... Сергеевич
Отец ребёнка: Орлов Сергей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.1930
Отец ребёнка: Парамонов Пётр Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.07.1936
Отец ребёнка: Парамонов Пётр Дмитриевич
Смерть
10.07.2004