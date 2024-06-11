Olga Riekstiņa
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Jānis Riekstiņš
Рождение ребёнка
2000
Сын: Igors Riekstiņš
Отец ребёнка: Jānis Riekstiņš
Рождение ребёнка
2002
Сын: Niks Ivo Riekstiņš
Отец ребёнка: Jānis Riekstiņš
Рождение ребёнка
2015
Отец ребёнка: Jānis Riekstiņš