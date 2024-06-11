Olga Riekstiņa 30.12.1979 — найти родственников по фамилии на Familio
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Olga Riekstiņa

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1980 г.р.

Дети

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Jānis Riekstiņš

Рождение ребёнка
2000

Сын: Igors Riekstiņš

Отец ребёнка: Jānis Riekstiņš

Рождение ребёнка
2002

Сын: Niks Ivo Riekstiņš

Отец ребёнка: Jānis Riekstiņš

Рождение ребёнка
2015

Сын: Oskars Daniels Riekstiņš

Отец ребёнка: Jānis Riekstiņš

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