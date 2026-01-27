Тихонов Геннадий Николаевич
мужской, родился 15.09.1973
ОтецТихонов Николай Яковлевич25.07.1935 г.р.
МатьТихонова (Максимова) Анастасия Тимофеевна24.11.1935 г.р.
Супруги
Тихонова Наталья07.05.1980 г.р.
Дети
Куликова (Тихонова) Юлия Геннадьевна09.11.1999 г.р.
Тихонов Николай Геннадьевич07.02.2011 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1973
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тихонова Наталья
Рождение ребёнка
09.11.1999
Дочь: Куликова (Тихонова) Юлия Геннадьевна
Мать ребёнка: Тихонова Наталья
Рождение ребёнка
07.02.2011
Сын: Тихонов Николай Геннадьевич
Мать ребёнка: Тихонова Наталья