Данякина Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данякина Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.01.1900

Дата смерти

01.05.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1942

Дочь: Шевякова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Данякин Иван Ефимович

Русская Хомутерь, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
01.05.1986
Вешкайма, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
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