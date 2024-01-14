Данякина Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.01.1900
Дата смерти01.05.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.05.1942
Дочь: Шевякова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Данякин Иван Ефимович
Русская Хомутерь, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
01.05.1986
Вешкайма, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область