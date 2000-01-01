Григорьев Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1976
Дочь: Григорьева Оксана Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1983
Сын: Григорьев Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обер Ирина Юрьевна