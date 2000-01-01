Григорьев Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Алексей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1976

Дочь: Григорьева Оксана Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1983

Сын: Григорьев Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Татьяна Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обер Ирина Юрьевна

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